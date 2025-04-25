Артисты и педагоги Приморской сцены Мариинского театра стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Лада Сартакова, Денис Клепиков, Владислав Ржевский и педагоги-репетиторы Наталья Ралдугина и Александр Курков стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, который проходит с 19 по 26 апреля в Йошкар-Оле.
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