Артисты и педагоги Приморской сцены Мариинского театра стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Лада Сартакова, Денис Клепиков, Владислав Ржевский и педагоги-репетиторы Наталья Ралдугина и Александр Курков стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов, который проходит с 19 по 26 апреля в Йошкар-Оле.