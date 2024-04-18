В России появилась Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры. Учредителем стала Langame

Участниками новой Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры РФ станут такие спортивные сети, как Colizeum, True Gamers, CyberX и многие другиеКак сообщает «Коммерсантъ», в России появилась Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), организаторами которой стали основатель разработчика софта для киберспортивных клубов Langame и сети клубов «F5 Центр киберспорта» Дмитрий Лукин, а также руководитель компании Павел Голубев.