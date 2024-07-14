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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Мэверикс» Харрисон о подписании Томпсона: «Очевидное решение для нас»

По словам управленца, у «Мэверикс» не было колебаний по поводу того, стоит ли бороться за 34-летнего баскетболиста, который после двух серьезных травм не вернулся на прежний уровень игры.

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