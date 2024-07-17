В кафе "Тарас Бульба" в Уве произошло возгорание

Минувшей ночью в городе Ува произошел небольшой пожар в одном из местных кафе "Тарас Бульба". Огонь вспыхнул на стене здания, но благодаря оперативным действиям спасателей площадь возгорания была ограничена всего пятью квадратными метрами.