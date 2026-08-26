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Энциклопедия Техники

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Побег из Пенемюнде: как советский лётчик угнал секретный бомбардировщик с полигона Фау-2

Побег из Пенемюнде: как советский лётчик угнал секретный бомбардировщик с полигона Фау-2

Есть события, которые сложно осмыслить сразу. Они выходят за рамки привычных представлений о человеческих возможностях и долго не отпускают, заставляя возвращаться к деталям, всматриваться в лица, искать объяснения.

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