Побег из Пенемюнде: как советский лётчик угнал секретный бомбардировщик с полигона Фау-2

Есть события, которые сложно осмыслить сразу. Они выходят за рамки привычных представлений о человеческих возможностях и долго не отпускают, заставляя возвращаться к деталям, всматриваться в лица, искать объяснения.
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