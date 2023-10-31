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Военное обозрение

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«ЗРК Франкенштейна» для украинской ПВО

«ЗРК Франкенштейна» для украинской ПВО

ЗРК "Бук", доработанный для использования ракет AIM-7. Фото Telegram / "Вестник ПВО" Зарубежные покровители пытаются помогать киевскому режиму с восстановлением разрушенной ПВО, но сталкиваются с недостатком зенитных комплексов и ракет.

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