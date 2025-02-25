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  • Eduard
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ФСБ сообщила о приговоре россиянину за поджог военкомата и дискредитирующие посты об СВО

ФСБ сообщила о приговоре россиянину за поджог военкомата и дискредитирующие посты об СВО

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан приговорил к 4,5 года лишения свободы 63-летнего местного жителя по фамилии Богданов за поджог военкомата и посты в «Одноклассниках», дискредитирующие военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции (СВО).

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