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Эти знаки зодиака самые чувствительные и нежные натуры

А вы знали, что есть люди, чья нежность похожа на шелк цветочных лепестков, на бархат крыльев бабочек, на переливы ласкового летнего солнца? Однако не все могут касаться души другого человека, но у этих знаков зодиака есть самый красивый инструмент – нежность.

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