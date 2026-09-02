Пассажир «Аэрофлота» впервые купил авиабилет за цифровые рубли

Первую оплату авиабилета цифровым рублем провели в России 1 сентября. Пассажир приобрел на сайте «Аэрофлота» билет на рейс Москва — Санкт-Петербург, рассчитавшись новой формой национальной валюты.
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