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Пассажир «Аэрофлота» впервые купил авиабилет за цифровые рубли

Пассажир «Аэрофлота» впервые купил авиабилет за цифровые рубли

Первую оплату авиабилета цифровым рублем провели в России 1 сентября. Пассажир приобрел на сайте «Аэрофлота» билет на рейс Москва — Санкт-Петербург, рассчитавшись новой формой национальной валюты.

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