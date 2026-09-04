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Коррупция в полиции Нью-Йорка: как нью-йоркские полицейские работали на мафию

Коррупция в полиции Нью-Йорка: как нью-йоркские полицейские работали на мафию

Задолго до громких расследований и термина «институциональная коррупция» в Нью-Йорке существовала жестокая реальность, где коррупция мафии полиции Нью-Йорка была не скандальным исключением, а привычным «образом жизни».

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