Коррупция в полиции Нью-Йорка: как нью-йоркские полицейские работали на мафию

Задолго до громких расследований и термина «институциональная коррупция» в Нью-Йорке существовала жестокая реальность, где коррупция мафии полиции Нью-Йорка была не скандальным исключением, а привычным «образом жизни».
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