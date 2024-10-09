Число самозанятых в Татарстане за год выросло на 26%

В конце сентября 2024 года в Татарстане насчитывалось 359,9 тысячи самозанятых. Это на 75 тысяч, или 26,3%, больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
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