В Советском районе ускорили выплаты компенсаций жильцам поврежденного дома

После происшествия 14 августа подано 133 заявления на компенсации жильцам повреждённого дома, 19 смет уже получили положительное заключение экспертизы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым