Возглавить «Зенит»? Любой тренер мечтает работать с большими командами, и я тоже не исключение, но нет предложений – Адиев

«Готовы ли вернуться в чемпионат России? Те же «Акрон» и «Факел» на старте сезона испытывают проблемы, - вопрос экс-наставнику «Ахмата», «Химок» и «Крыльев Советов» Магомеду Адиеву.
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