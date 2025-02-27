Дополнительные условия проведения торгов облигациями серии CIB-СО-843 АО "Сбербанк КИБ"

Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 11 декабря 2024 года (Протокол №13), установлено, при подаче заявок на заключение сделок с ценными бумагами АО "Сбербанк КИБ" (облигация корпоративная серии CIB-СО-843 регистрационный номер выпуска 6-843-01793-A от 16.