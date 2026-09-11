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Орловские новости

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Орловская область готова к отопительному сезону на 91%

Орловская область готова к отопительному сезону на 91%

В Орловской области подготовлено 433 резервных источника энергоснабжения, включая 306 передвижных, все они находятся в исправном состоянии.

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