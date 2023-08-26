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Вечер бокса во Вроцлаве: Усик против Дюбуа, Беринчик – Йигит

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном событии которого Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.

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