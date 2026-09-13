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Иркутск Сегодня

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В Бурятии отец случайно ранил сына при попытке спасти его от медведя

Это произошло на днях недалеко от села Инзагатуй Джидинского района Бурятии. Молодой человек загонял скот из леса на пастбище и внезапно столкнулся с медведем.

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