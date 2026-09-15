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Царьград

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A Haber: Хакан Фидан призвал Украину признать потерю территорий

A Haber: Хакан Фидан призвал Украину признать потерю территорий

Глава МИД Турции Хакан Фидан отмечает, что конфликт на Украине за последний год превратился из войны на истощение в войну на уничтожение.

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