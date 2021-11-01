Не пить и не кататься: Чего нельзя делать на Красной площади

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Употреблять алкоголь, лежать на газонах и запускать беспилотные летательные аппараты - все это посетителям Красной площади и Кремля запрещается уже давно, а скоро к списку существующих запретов добавят новые.