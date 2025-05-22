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Царьград

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Россия увеличила импорт китайского манго на 1,4 раза, достигнув рекорда

Россия увеличила импорт китайского манго на 1,4 раза, достигнув рекорда

В этом апреле Россия увеличила импорт китайского манго на 1,4 раза, достигнув исторического рекорда. Объем закупок составил 4,15 млн долларов за 2,3 тыс.

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