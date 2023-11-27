Найдены два мира, где инопланетяне могут “опережать нас в развитии на миллиарды лет”

Эксперт по космосу предупредила, что на двух далеких экзопланетах может существовать инопланетная жизнь, и заявила, что мы должны проверить их на наличие признаков инопланетян – до того, как они начнут представлять угрозу для нас.
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