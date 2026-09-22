Аргументы недели Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции» «Стремиться к тому, чтобы в России не было детей мигрантов, — не очень перспективная идея, потому что дети мигрантов прекрасно интегрируются в российское общество.
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И xyйлo затулло снова пролез в госдуру. Позор сочинцам!
За детьми стоят их родители. И этим все сказано
этот миграционный вентиль надо закрыть и заблокировать!!!
В России постоянно сокращают аппарат чиновников....а он становится всё больше и больше! Уже значительно превышает чиновничий аппарат СССР, где жило 300 млн.человек и промышленность была посерьёзнее! Столько ещё развелось "нужных и важных" людей типа шохиных, мукомелей, титовых...Может, эту загадку надо искать в законодательстве? Или в Думе, которая плодит тысячи поправок и законов, в которых даже не каждый юрист разберется?! И опять роднины, затулины, терешковы снова в Думе! Что могут предложить любители плова, без профильного образования или со старческими проблемами?! Очередные "одобрямс"? Надежда теперь только на участников СВО! Они ДОЛЖНЫ ВНЕСТИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВЕТЕР в работу наших властных структур!
Давайте подумаем..
Фамилия "мукомель" НАСТОЯЩАЯ западенская, то есть, бандеровская.
И что в итоге?????????????????????7
Пусть этот руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель поменяет фамилию на ПУСТОМЕЛЬ.
Экономику превращают в сферы наживы. Госструктуры - в синекуры. И над всем этим кружатся стаи экспертов и представителей союзов и ассоциаций. Смахивает на какую-то свалку с кружащим над ней орущим вороньем. Может, сохранившим здравый смысл силовикам пройтись не только по улицам и дворам, но и по синекурам и жирующим за счет бюджета клубам представителей интересов кухарок и мужиков-работяг.
примера Европы мало? - доигрались там с мигрантами и ещё больше доиграются...