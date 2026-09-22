Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции»

Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции»

Аргументы недели Кто и зачем не даёт закрыть миграционный вентиль: лоббисты, оправдания и цена «интеграции» «Стремиться к тому, чтобы в России не было детей мигрантов, — не очень перспективная идея, потому что дети мигрантов прекрасно интегрируются в российское общество.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

В России постоянно сокращают аппарат чиновников....а он становится всё больше и больше! Уже значительно превышает чиновничий аппарат СССР, где жило 300 млн.человек и промышленность была посерьёзнее! Столько ещё развелось "нужных и важных" людей типа шохиных, мукомелей, титовых...Может, эту загадку надо искать в законодательстве? Или в Думе, которая плодит тысячи поправок и законов, в которых даже не каждый юрист разберется?! И опять роднины, затулины, терешковы снова в Думе! Что могут предложить любители плова, без профильного образования или со старческими проблемами?! Очередные "одобрямс"? Надежда теперь только на участников СВО! Они ДОЛЖНЫ ВНЕСТИ ОСВЕЖАЮЩИЙ ВЕТЕР в работу наших властных структур!

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Пусть этот руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии ФНИСЦ РАН Владимир Мукомель поменяет фамилию на ПУСТОМЕЛЬ.

Профиль пользователя Александр
Александр

Экономику превращают в сферы наживы. Госструктуры - в синекуры. И над всем этим кружатся стаи экспертов и представителей союзов и ассоциаций. Смахивает на какую-то свалку с кружащим над ней орущим вороньем. Может, сохранившим здравый смысл силовикам пройтись не только по улицам и дворам, но и по синекурам и жирующим за счет бюджета клубам представителей интересов кухарок и мужиков-работяг.