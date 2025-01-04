The Hill: присоединение Гренландии к США станет концом НАТО

ВАШИНГТОН, 4 января, ФедералПресс. The Hill сообщает, что попытка Дональда Трампа, избранного президента США, присоединить Гренландию к американской территории может обернуться серьезными негативными последствиями для НАТО.
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