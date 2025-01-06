Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Аморальная работа и несправедливые пенсии

Аморальная работа и несправедливые пенсии

1. Виктор Мараховский полагает, что многие наши сограждане презирают производительный труд, так как такой труд может привести к богатству, а богатство — безнравственно.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Ну и статья. Сперва придумываем гадость, потом с ней боремся. Выдается какой то дикий постулат и на основе борьбы с ним строится ещё более дикая &quot;теория&quot;. Просто учебник демагогии.
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17 час.
Руслан Техажев
В общественном сознании всегда берет верх &quot;шумовой&quot; фон. А он создается в большинстве голов тем, что как говорят, несется из всех&quot;утюгов&quot;. А что у нас проповедуют в последние годы все &quot;утюги&quot;? Деньги, деньги, деньги! Вот и имеем что имеем. Вот только недавно первый раз наш Президент озвучил сакраментальную фразу, что Россия не территория, а люди! Хоть Президент понял. А сколько времени должно пройти, чтобы это поняли сами люди живущие в богатейшей, а самое главное, в самой большой в мире стране! Поймем-выживем. И пора уже перестать заниматься самобичеванием. Нам никто не поможет. Только сами!
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16 час.

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