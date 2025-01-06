Аморальная работа и несправедливые пенсии

Руслан Техажев

В общественном сознании всегда берет верх "шумовой" фон. А он создается в большинстве голов тем, что как говорят, несется из всех"утюгов". А что у нас проповедуют в последние годы все "утюги"? Деньги, деньги, деньги! Вот и имеем что имеем. Вот только недавно первый раз наш Президент озвучил сакраментальную фразу, что Россия не территория, а люди! Хоть Президент понял. А сколько времени должно пройти, чтобы это поняли сами люди живущие в богатейшей, а самое главное, в самой большой в мире стране! Поймем-выживем. И пора уже перестать заниматься самобичеванием. Нам никто не поможет. Только сами!