Ключевые моменты в истории правления королевы Елизаветы II

Елизавету II по праву можно назвать самой влиятельной женщиной этой планеты. Королева искусно умеет отстаивать своё мнение, является символом Великобритании и пользуется особенной популярностью и любовью народа, который безгранично уважает её.
Елизавету II по праву можно назвать самой влиятельной женщиной этой планеты. Королева искусно умеет отстаивать своё мнение, является символом Великобритании и пользуется особенной популярностью и любовью народа, который безгранично уважает её.
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