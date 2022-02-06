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Ключевые моменты в истории правления королевы Елизаветы II

Елизавету II по праву можно назвать самой влиятельной женщиной этой планеты. Королева искусно умеет отстаивать своё мнение, является символом Великобритании и пользуется особенной популярностью и любовью народа, который безгранично уважает её.

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