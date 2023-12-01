Пермские ученые раскрыли секрет замедления старения

Эксперты советуют меньше находиться на солнце и исключить сладкое из рациона.Пермские ученые Политехнического университета сообщили о факторах, которые способствуют преждевременному старению, а также дали несколько рекомендаций по сохранению молодости.
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