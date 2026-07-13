Уровень воды в Севане достиг максимума с 2021 года

Уровень воды в озере Севан достиг максимального значения с июня 2021 года. Данную информацию опубликовал в социальных сетях директор Центра гидрометеорологии и мониторинга при министерстве окружающей среды Армении Левон Азизян.
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