Как выглядит главный тренд 2025 года среди стрижек свинг-боб, примеры модного каре

Стрижка боб никогда не теряет своей актуальности, и 2025 год не станет исключением. На смену классическим вариантам приходит элегантная и подвижная версия с названием «свинг-боб», которая обещает стать главным трендом года Зеленой Деревянной Змеи.
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