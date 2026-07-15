НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Бешикташ» купил Троссарда у «Арсенала» за 18 млн евро. Контракт вингера – на по схеме «3+1» с зарплатой 6,5 млн евро в год

« Бешикташ » официально объявил о переходе Леандро Троссарда из «Арсенала». Турецкий клуб сообщил, что сумма трансфера составила 18 млн евро, которая будет выплачена шестью равными платежами в течение трех лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии