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  • Eduard
    Помоему пора прекращать соблюдать санкции США,они незаконные,даже скорее шантаж!Китай начал срочн...
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Киев ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"

Киев ввел санкции против оператора платежной системы "Мир"

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, включая оператора платежной системы "Мир" – Национальную систему платежных карт (НСПК).

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