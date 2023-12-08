Овечкин взял на себя вину после поражения "Вашингтона" от "Далласа" в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, комментируя поражение "столичных" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от "Даллас Старз", заявил, что команда возьмет положительные моменты из игры и будет двигаться дальше.