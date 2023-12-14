РИА «Новости»: Париж остался без антибиотиков в разгар заболеваемости гриппом

В аптеках Парижа невозможно найти основные антибиотики, которые выписывают местные врачи. Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что больным гриппом и ангиной приходится довольствоваться спреем для носа и леденцами для горла.
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