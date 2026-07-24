Алфавитная Синтагма. Об отрекшихся от сей непорочной Христианской веры, и как должно принимать тех из них, которые раскаиваются Согласно предисловию редакции, Алфавитная Синтагма Матфея Властаря является номоканоническим сборником XIV века, включающим в себя полное собрание всех норм, содержащихся в Церковных правилах и гражданских законах, касающихся Церкви.