ФТС пресекла многомиллионную коррупционную схему со списанием утильсбора

Суд заключил под стражу сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) и обратил в доход государства их имущество стоимостью более 80 млн рублей по делу о махинациях с утилизационным сбором.
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