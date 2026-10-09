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ИА Регнум

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ФТС пресекла многомиллионную коррупционную схему со списанием утильсбора

ФТС пресекла многомиллионную коррупционную схему со списанием утильсбора

Суд заключил под стражу сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) и обратил в доход государства их имущество стоимостью более 80 млн рублей по делу о махинациях с утилизационным сбором.

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