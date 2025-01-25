Бойца Дудакову, ударившую тренера после поражения, исключили из UFC

Россиянку Викторию Дудакову, выступающую в смешанном стиле, исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), после того как она ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева, потерпев поражение в турнире.
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