Мангистау вошел в тройку лидеров регионов по покупке долларов США

Объём нетто-продаж казахстанскими обменными пунктами долларов США в сентябре текущего года составил 169,6 млрд тг — сразу в 1,5 раза больше, чем в прошлом месяце, и на 45,9% больше по сравнению с сентябрём 2023-го, передают аналитики из Finprom.