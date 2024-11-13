Мангистау вошел в тройку лидеров регионов по покупке долларов США

Объём нетто-продаж казахстанскими обменными пунктами долларов США в сентябре текущего года составил 169,6 млрд тг — сразу в 1,5 раза больше, чем в прошлом месяце, и на 45,9% больше по сравнению с сентябрём 2023-го, передают аналитики из Finprom.
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