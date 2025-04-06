У вымирающих столетних галапагосских черепах впервые родились детеныши

В Филадельфийском зоопарке в США вылупились четыре западные галапагосские черепашки вида Санта-Крус. Их родителями стали столетние рептилии по кличке Мамми и Абраццо, которые являются старейшими обитателями зверинца.
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