Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У вымирающих столетних галапагосских черепах впервые родились детеныши

У вымирающих столетних галапагосских черепах впервые родились детеныши

В Филадельфийском зоопарке в США вылупились четыре западные галапагосские черепашки вида Санта-Крус. Их родителями стали столетние рептилии по кличке Мамми и Абраццо, которые являются старейшими обитателями зверинца.

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