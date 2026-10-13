Горняк погиб в результате несчастного случая на шахте в Ростовской области

В Ростовской области произошел несчастный случай на шахте, в результате которого погиб проходчик. Об этом сообщили представители АО «Шахтоуправление "Обуховская"».
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