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Даниил Марков: «Хоккей в НХЛ – это бизнес, там 5 игроков на место. Выложился пару раз на 80%, и уже будешь в фарм-клубе»

Бывший защитник клубов НХЛ Даниил Марков поделился мнением о том, кто из игроков обороны « Спартака » мог бы заиграть в Северной Америке.

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