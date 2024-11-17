Ноябрь – самый мрачный месяц года, и даже воскресенья – такое себе. Но когда у тебя есть День знакомства с новым чаем, День домашнего хлеба, День сливочного масла и День пахлавы, утро сразу играет другими красками, правда? 🤗 *️⃣Международный день студентов – несите в комменты свои студенческие байки *️⃣Международный день белки –у кого в парках живут белочки, грех не прогуляться и не угостить их *️⃣День защиты черных котов и кошек + День защиты своего дома – это точно не совпадение.