Освобождение территории ДНР остаётся одной из главных задач специальной военной операции. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
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