Дочка Анастасии Заворотнюк сверкнула обручальным кольцом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк похоже собирается замуж. Анна в настоящее время живет с возлюбленным в Дубае, однако на новогодние праздники Анна прилетела в Москву, чтобы провести их в кругу родных и друзей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии