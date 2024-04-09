«Ведомости» узнали о предложении Минпромторга изменить условия промышленной ипотеки

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Минпромторг предложил изменить условия промышленной ипотеки, рассказал представитель ведомства. В частности, может быть установлена плавающая льготная ставка для новых заемщиков, в случае если ключевая ставка ЦБ превышает пороговое значение.