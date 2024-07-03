Cloudflare запустила инструмент для борьбы с ботами, собирающими данные для ИИ Ко...

Cloudflare запустила инструмент для борьбы с ботами, собирающими данные для ИИКомпания Cloudflare запустила новый бесплатный инструмент для защиты веб-сайтов от ботов, которые извлекают данные для обучения моделей искусственного интеллекта без согласия владельцев сайтов.