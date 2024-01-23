В России завершаются испытания антидроновых ракет для ЗРК в зоне СВО

В России завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшем будущем поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщили в РИА Новости со ссылкой на источник.
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