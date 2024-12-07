Свердловская полиция устанавливает причины ЧП с петардой, в результате чего повреждена квартира в Сухом Логу

Сотрудники полиции свердловского главка МВД устанавливают точные обстоятельства инцидента с мощным хлопком петарды в одной из квартир по улице Гагарина в городе Сухой Лог, в результате чего в жилище выбито окно, а хозяин – 39 летний шихтовщик местного коммерческого предприятия госпитализирован в специализированную клинику Екатеринбурга с травмами глаза и руки.