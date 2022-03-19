Депутаты рассмотрели отчеты райисполкома и президиума райсовета о проделанной работе в 2021 году.

18 марта во время проведения очередной сессии Бобруйского районного Совета депутатов были заслушаны отчеты о работе райисполкома по социально-экономическому развитию района в 2021 году, о работе президиума райсовета депутатов по повышению роли органов местного самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения в минувшем году.