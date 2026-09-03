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ESA завершила миссию Cluster контролируемым входом спутника Tango в атмосферу

ESA завершила миссию Cluster контролируемым входом спутника Tango в атмосферу

Европейское космическое агентство (ESA) подвело итоги миссии Cluster, которая завершилась 1 сентября 2024 года контролируемым входом спутника Tango в атмосферу Земли.

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