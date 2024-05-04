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20 редких и неожиданных фотографий знаменитостей из 80-90-х годов

20 редких и неожиданных фотографий знаменитостей из 80-90-х годов

В 80-90-х годах еще не была распространена цифровая фотография — поэтому чаще всего снимки делались на обычные фотоаппараты, соответственно, не было множества дублей или же однотипных кадров, все экономили пленку.

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