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От Дальнего Востока до центральных регионов: как и какую рыбу едят в России

От Дальнего Востока до центральных регионов: как и какую рыбу едят в России

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты исследования о потреблении рыбы в России. Данные показывают, что рыба с разной периодичностью присутствует в рационе почти каждого россиянина — такой ответ дали 98 % опрошенных.

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